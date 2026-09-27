У престижному передмісті Львова помітили яскраві автівки
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У престижному передмісті Львова помітили яскраві автівки

Марко Лук'яненко

В одному з елітних селищ поблизу Львова помітили кілька яскравих спортивних автомобілів.

Відео з місця події опублікував журналіст Олег Радик.

“За останній час тут помітно з’явилась молодь із забезпечених сімей. Потім вони почали влаштовувати швидкісні заїзди без використання глушників”, — прокоментував Радик.

Журналіст звернувся до поліції Львівської області з проханням пояснити ситуацію: “Чи не перекрили водії цими заїздами дорогу?”

Мова йде про вулицю Коротка в Брюховичах, а саме з’їзд з вулиці Львівської в напрямку Бірок.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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