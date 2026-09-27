Бійців спецпідрозділу «Омега» відзначили пам’ятними монетами на честь Короля Данила

У Львівській міській раді вшанували військовослужбовців загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.

Захисникам вручили пам’ятні монети Короля Данила за проявлену мужність, вірність службі та героїчний захист країни.

Особисто з військовими зустрівся заступник міського голови Львова — омбудсмен з питань ветеранів Андрій Жолоб. Він подякував ним за непохитність і вручив міські відзнаки.

Відзначили захисників за їхню особисту мужність, самовіддані дії у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі і бездоганне виконання військових обов’язків.

«Маю честь вручити вам цю відзнаку. Дякую за ваш внесок, який допомагає скорочувати число російських окупантів. Ваша служба неоціненна», — звернувся Андрій Жолоб.

Серед нагороджених — старший офіцер підрозділу з позивним «Вікінг», який захищає Україну від 2014 року. Він поділився: служба вимагає сили, витримки і чіткого усвідомлення своєї мети.

«Мій шлях у цій війні розпочався 2014 року, і я побачив багато. Обирати таку службу — бути сильним, мужнім і розуміти, що головне — захищати країну та її людей», — розповів «Вікінг».

Він наголосив, що ворог продовжує наступ, і у Сил оборони завжди потрібні нові люди. Закликав кожного долучатися до захисту держави.

«Хтось вибере роботу з БПЛА, хтось — танкові війська, піхоту або наземні роботизовані комплекси. Зараз є багато можливостей, щоб внести свій вагомий внесок у нашу спільну перемогу», — додав військовослужбовець.

Ще один боєць з позивним «Аскет» підкреслив високий професіоналізм спецпризначенців.

«Офіцерський спецназ — це безвідмовний механізм, який працює з максимальною відповідальністю. Куди б не направили — завжди виконують завдання на найвищому рівні», — зазначив «Аскет».

Підрозділи Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії з перших днів повномасштабного вторгнення активно беруть участь у звільненні та захисті українських територій. Вони виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту.