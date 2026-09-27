У Львові успішно надали допомогу військовому, який переніс інсульт

У Львові врятували військового, який переніс інсульт.

Чоловік раптово погано почувся просто у своїй військовій частині.











Вночі він прокинувся, спробував встати, але впав. Побратими швидко викликали швидку допомогу. Дмитра оперативно доставили до відділення екстреної медичної допомоги.

Там йому провели повне обстеження та перевели у інсультне відділення в тяжкому стані.

Через наслідки інсульту чоловік не міг сидіти, ходити або навіть самостійно їсти.

Лікування тривало, але неврологічний дефіцит зберігався. Тож над його реабілітацією почала працювати мультидисциплінарна команда.

Основна мета – повернути втрачені функції: рух, силу, координацію, мовлення та здатність до самостійного життя.

Неврологиня Богдана Федоляк зазначає, що відновлення розпочали ще в інсультному відділенні. Після переведення в реабілітаційне відділення фахівці працюють з Дмитром щоденно.

До команди входять неврологи, реабілітологи, ерготерапевти та логопед. Вони допомагають пацієнту повернутися до повноцінного життя.

Університетська лікарня гарантує повний спектр допомоги пацієнтам після інсульту: від невідкладної допомоги, детального обстеження, вторинної профілактики до реабілітації.

Нині у Львові та Соснівці працюють два відділення дорослої реабілітації, які надають кваліфіковану підтримку пацієнтам.