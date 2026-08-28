У Львові активісти закликають повністю припинити оренду електросамокатів

Остап Олексів зареєстрував петицію. Він вимагає повністю заборонити комерційний прокат електросамокатів у Львові.

Це сталося сьогодні, 28 серпня, на порталі електронних петицій Львівської міської ради.

Автор просить припинити роботу всіх сервісів прокату. Він також хоче розірвати меморандуми з операторами.

“Попри тисячі скарг у соцмережах, міська влада роками демонструє повну відсутність реакції та бездіяльність. Мікротранспорт на тротуарах став реальною загрозою для здоровʼя та життя містян” – йдеться у тексті петиції.

Ситуація критична. Самокати систематично збивають пішоходів. Постраждалі отримують важкі травми і потрапляють до лікарень.

Люди масово ігнорують правила. Двоє катаються на одному самокаті. Це призводить до втрати керування і перекидань.

Кинуті самокати хаотично перекривають пандуси та пішохідні доріжки. Маломобільні групи і люди з візками не можуть рухатися.

Станом на сьогодні петиція зібрала 5 з 500 необхідних голосів.

Раніше у Львові обмежили вік користування електросамокатами. Запровадили обов’язкове використання захисного шолома. Змінили умови паркування прокатних електросамокатів. Погодили встановлення нових дорожніх знаків.

Місця для розміщення електросамокатів є на електронній карті.

У квітні цього року у місті зареєстрували дві петиції. Вони просили заборонити прокат електросамокатів та використання їх в центрі Львова.

Електронні петиції у Львові ввели з 22 лютого 2016 року. Якщо петиція набере необхідних 500 голосів на підтримку, то тоді міськрада має її прийняти або відхилити.