Обвал у шахті Львівщини: загинув працівник, ще одного госпіталізували

Обвал породи в шахті Шептицького району Львівщини 27 серпня забрав життя 37-річного гірника. Лікарі госпіталізували ще одного працівника.

Поліція з’ясовує деталі трагедії.

О 12:25 у підземній виробці під час робіт каміння та бетонне укріплення впали на чоловіка. 37-річний житель району помер на місці від травм.

Слідчі під процесуальним керівництвом Шептицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Вони кваліфікують це як порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою. Про це повідомили в поліції.

Той самий обвал травмував ще одного шахтаря. 30-річний мешканець району потрапив до лікарні. Попередньо його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці відкрили окреме провадження за ч. 1 ст. 272 ККУ.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють обставини та причини обвалу. Вони призначили експертизи.

Створено за матеріалами: 032.ua