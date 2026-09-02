У Львівському онкоцентрі презентували інновації Американського товариства клінічної онкології

У Львівському онкоцентрі провели фахову нараду, де обговорили ключові результати й нові підходи, представлені на ASCO 2026. ASCO — щорічна конференція Американського товариства клінічної онкології.

Досвідом участі в конференції з колегами поділився кандидат медичних наук і лікар-онколог Ярослав Шпарик. Він детально розповів про найважливіші наукові відкриття, сучасні методики лікування та прогнози провідних світових онкологів, зокрема щодо аденокарциноми підшлункової залози.

Конференції ASCO — одні з найбільших міжнародних зібрань у клінічній онкології. Вони щороку збирають близько 50 тисяч фахівців з усього світу. Тут не лише підсумовують результати досліджень, а й визначають перспективні напрями розвитку онкології та майбутні стандарти лікування.

«Усе більше на цьому заході представлені й українські дослідження. Це надважливий науковий і клінічний форум, який не лише підводить підсумки роботи вчених і клініцистів, але й окреслює плани на майбутнє», — зазначає Ярослав Шпарик.

Одним із найширше обговорюваних результатів цьогорічної конференції стали дані щодо нового таргетного препарату для лікування раку підшлункової залози.

На ASCO представили порівняльні результати його застосування зі стандартною хіміотерапією.

За словами фахівця, дослідження показало суттєву перевагу нового підходу. Пацієнтів, які виживали при застосуванні препарату, було приблизно вдвічі більше, ніж у групі стандартної хіміотерапії.

«Сподіваємось, що згодом цей препарат стане доступним і в Україні й допоможе врятувати десятки, а можливо й сотні життів. Рак підшлункової залози, на жаль, досить поширений, і захворюваність зростає», — підсумував Ярослав Шпарик.

Участь у міжнародних наукових заходах дає нам не лише знання про новітні досягнення світової онкології. Вона дозволяє впроваджувати сучасні підходи в щоденну практику й постійно покращувати допомогу пацієнтам.