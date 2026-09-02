У Львові спалахнув скандал через критичний стан укриттів

У Львові спалахнув новий скандал із укриттями: чиновники міськради перекладають обов’язки на мешканців.

Галицька районна адміністрація опублікувала в соцмережах відео, де прямо заявляє: «мешканці планують облаштувати тут укриття для свого будинку».

Логічне запитання: що ж робитиме сама адміністрація? Записуватиме ролики про те, як люди зробили роботу?

Навіщо платити зарплати чиновникам, якщо повноваження виконують не вони, а мешканці?

«Співпраця, яка дає результат!»

Чиновники звітують: спільно з мешканцями будинку на проспекті Чорновола, 1 та ЛКП почали очищувати підвали.

За словами авторів відео, наступний крок — мешканці планують облаштувати там укриття для свого будинку.

Вони називають це прикладом ефективної співпраці між мешканцями й ЛКП.

Однак у коментарях львів’яни категорично не погоджуються.

Користувачі нагадують: саме чиновники повинні були організувати роботи, а не перекладати їх на людей.

«Люди самі зробили, а воно прийшло хвалитись, а потім запише собі у досягнення», — пишуть у коментарях.

«Спишуть гроші за величне прибирання і ще за премію», — додають інші.

Деякі підписники прямо звинувачують ЛКП у шахрайстві.

«ЛКП — шахраї. Примусово ненадані комунальні послуги під час військового стану», — зазначають коментатори.

Інші наголошують на хронічній затримці дій: «Йшов п’ятий рік війни, а вони тільки підвали розчищають».

Йдеться про ЛКП «Старий Львів», яке фігурує у звіті та відео.