Львівщина: Козицький заперечив чутки про запровадження комендантської години

Комендантська година на Львівщині наразі залишається без змін.

Вона діє з 00:00 до 05:00. Про це повідомив начальник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальної перепустки й документа, що посвідчує особу.

Однак обмеження не поширюються на випадки, коли люди прямують до укриття під час повітряної тривоги.

«Комендантська година на Львівщині наразі залишається без змін. Як і раніше, вона діє з 00:00 по 05:00», — повідомив Максим Козицький.

Очільник області також наголосив, що про будь-які зміни режиму повідомить додатково.