У Львівській області знову обрали Турянського

У Львівській обласній раді провели звітно-виборну асамблею Відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. На зборах підбили підсумки роботи за 2022–2026 роки та визначили пріоритети на наступний чотирирічний період.

Захід розпочали виконанням Державного гімну України і Олімпійського гімну. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто віддав життя за державу.

На асамблеї були представники НОК України, керівництво області, очільники спортивних федерацій, закладів фізичної культури і спорту, а також спортсмени-олімпійці різних років.

Під час зустрічі представили місцевих членів НОК. Серед них — відомі спортсмени, тренери та керівники федерацій. Особливо відзначили тих, хто захищав честь України на найпрестижніших міжнародних стартах.

Керуючий справами Львівської обласної ради Ярослав Гасяк у вітальному слові наголосив на важливості розвитку дитячо-юнацького і професійного спорту. Він підкреслив також необхідність підтримки спортсменів, тренерів, ветеранів і військовослужбовців.

«Львівщина завжди була і залишається одним із потужних спортивних регіонів України. Завдання влади — створювати умови для результативної праці, щоб молодь бачила в спорті шлях до розвитку, перемог і прославляння країни», — сказав Ярослав Гасяк.

Він додав, що нині особливо важливо приділяти увагу ветеранському спорту. Потрібно створювати умови для занять і реабілітації наших воїнів.

За значний внесок у розвиток олімпійського руху та підготовку спортсменів до участі в Олімпійських іграх відзначили обласні федерації, спортивні організації, навчальні заклади та установи. Подяками НОК України нагородили ті колективи, спортсмени яких входили до олімпійських збірних України у 2022–2026 роках.

У робочій частині учасники заслухали звіт голови і Виконкому Відділення НОК України у Львівській області за 2022–2026 роки. Також прозвітувала ревізійна комісія. Після цього обговорили майбутні напрямки діяльності.

Одне з ключових питань — формування нового складу Відділення на 2026–2030 роки. Делегати обрали голову, його заступників, відповідального секретаря, членів виконкому та ревізійної комісії. Головою відділення переобрали Юрія Турянського.

Новий звітно-виборний період Відділення НОК України у Львівській області триватиме до 2030 року.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua