На Львівщині попрощалися з двома героями

Східницька та Дрогобицька громади прощаються з Миколою Синишиним із Коритища та Михайлом Галасом зі Стебника, які віддали життя за незалежність України.

Микола Синишин навчався у Дрогобицькому ВПУ №19. У вісімнадцять років він пішов на строкову службу, а після її завершення підписав контракт.

Він служив у 9-му полку оперативного призначення Національної гвардії України. 28 квітня 2022 року Микола загинув на блокпості в Маріуполі, мужньо виконуючи обов’язок. Чоловікові було 27 років. Довгий час його вважали зниклим безвісти, і лише нещодавно підтвердили загибель захисника.

Михайло Галас працював у будівельній галузі. У мирному житті жив і працював у Стебнику.

До Збройних Сил він приєднався 1 червня 2026 року. Служив у військовій частині А5338. Серце Михайла зупинилося 31 серпня у госпіталі міста Рівне через ускладнення стану здоров’я. Йому було 55 років.

Поклонитися Миколі Синишину та Михайлу Галасу прийшли рідні, духовенство, заступники начальника Дрогобицької РВА Олег Пилипців та Ярослав Пецюх, представники громад, знайомі й побратими.