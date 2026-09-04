9 вересня 12 сіл Львівщини тимчасово залишаться без газу — повний перелік

9 вересня у 12 селах Шептицького району тимчасово припинять газопостачання.

Причина — ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільній станції «Завидче». Про це повідомили у Лопатинській громаді.

Газопостачання припинять 9 вересня о 09:00 у таких населених пунктах:

Куликів;

Корчівка;

Волиця-Барилова;

Барилів;

Увин;

Миколаїв;

Стремільче;

Сморжів;

Щуровичі;

Завидче;

Новоставці;

Березівка.

Мешканцям радять перед відключенням перекрити контрольні й робочі крани на газових приладах.

Відновлять газопостачання 10 вересня о 17:00, після завершення ремонтно-профілактичних робіт.