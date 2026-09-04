9 вересня 12 сіл Львівщини тимчасово залишаться без газу — повний перелік

9 вересня у 12 селах Шептицького району тимчасово припинять газопостачання.
Причина — ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільній станції «Завидче». Про це повідомили у Лопатинській громаді.
Газопостачання припинять 9 вересня о 09:00 у таких населених пунктах:
- Куликів;
- Корчівка;
- Волиця-Барилова;
- Барилів;
- Увин;
- Миколаїв;
- Стремільче;
- Сморжів;
- Щуровичі;
- Завидче;
- Новоставці;
- Березівка.
Мешканцям радять перед відключенням перекрити контрольні й робочі крани на газових приладах.
Відновлять газопостачання 10 вересня о 17:00, після завершення ремонтно-профілактичних робіт.
Створено за матеріалами: 032.ua