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9 вересня 12 сіл Львівщини тимчасово залишаться без газу — повний перелік

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9 вересня у 12 селах Шептицького району тимчасово припинять газопостачання.

Причина — ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільній станції «Завидче». Про це повідомили у Лопатинській громаді.

Газопостачання припинять 9 вересня о 09:00 у таких населених пунктах:

  • Куликів;
  • Корчівка;
  • Волиця-Барилова;
  • Барилів;
  • Увин;
  • Миколаїв;
  • Стремільче;
  • Сморжів;
  • Щуровичі;
  • Завидче;
  • Новоставці;
  • Березівка.

Мешканцям радять перед відключенням перекрити контрольні й робочі крани на газових приладах.

Відновлять газопостачання 10 вересня о 17:00, після завершення ремонтно-профілактичних робіт.

Створено за матеріалами: 032.ua

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