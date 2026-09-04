У Львівській області затримали крадія магазину, завдавшого понад 200 тисяч гривень збитків

3 вересня поліція отримала повідомлення про нічну крадіжку в одному з сіл Львівського району.

З торгового приміщення зникли товари та гроші на суму понад 200 тисяч гривень.

За попередніми даними, близько опівночі зловмисник відтиснув металопластикове вікно та проник до магазину.

Він викрав майно і готівку, а потім утік з місця події.

“До розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та співробітників інших служб. Правоохоронці встановили місце перебування підозрюваного та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — повідомили в поліції.

Підозрюваним виявився 27-річний мешканець того ж району.

Слідчі під процесуальним керівництвом Пустомитівської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.



