У Львівській області затримали крадія магазину, завдавшого понад 200 тисяч гривень збитків

3 вересня поліція отримала повідомлення про нічну крадіжку в одному з сіл Львівського району.
З торгового приміщення зникли товари та гроші на суму понад 200 тисяч гривень.
За попередніми даними, близько опівночі зловмисник відтиснув металопластикове вікно та проник до магазину.
Він викрав майно і готівку, а потім утік з місця події.
“До розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та співробітників інших служб. Правоохоронці встановили місце перебування підозрюваного та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — повідомили в поліції.
Підозрюваним виявився 27-річний мешканець того ж району.
Слідчі під процесуальним керівництвом Пустомитівської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Створено за матеріалами: 032.ua