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Суд зобов’язав Львівську мерію визначити межі ботанічної пам’ятки на вулиці Коновальця

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Суд визнав протиправною бездіяльність Львівської міськради щодо встановлення меж ботанічної пам’ятки “Магнолія Суланжа”.

Таке рішення ухвалив Львівський окружний адміністративний суд у справі № 139378292 від 31 серпня 2026 року.

Суд повністю задовольнив позов прокуратури, який подали в інтересах департаменту екології Львівської ОВА, проти Львівської міської ради.

Суд визнав бездіяльність мерії протиправною і зобов’язав винести межі пам’ятки площею 0,05 га.

Ділянка розташована за адресою вул. Коновальця, 94 у Львові.

Пам’ятку природи “Магнолія Суланжа” створили в 1984 році для збереження одного дерева магнолії.

Дерево має природоохоронне, наукове, естетичне та пізнавальне значення.

У квітні 2024 року департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА видав місту охоронне зобов’язання й затвердив положення про пам’ятку.

За документами, межі ділянки мали винести в натурі та закріпити межовими знаками.

Відомості про обмеження також повинні були внести до Державного земельного кадастру.

З моменту створення пам’ятки минуло понад 40 років, а з передачі під охорону міській раді — майже два роки.

Однак ці роботи так і не провели.

У міській раді стверджують, що в 2025 році провели обстеження пам’ятки і підготували проєкт ухвали.

Депутати нібито затвердили документ на сесії 30 квітня цього року.

Суд кваліфікував такі кроки як наміри, а не як реальні заходи з винесення меж у натурі.

Відсутність встановлених меж, на думку суду, створює ризики порушення режиму охорони.

Також це підвищує ймовірність нецільового використання землі і ускладнює контроль.

На рішення суду ще можна подати апеляційну скаргу.

Справу розглядала суддя Варвара Потабенко.

Додатково: геологічна пам’ятка “Медова печера”, включена до меж зеленої зони “Майорівка” з 2009 року, досі не має охоронної документації.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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