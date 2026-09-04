Суд зобов’язав Львівську мерію визначити межі ботанічної пам’ятки на вулиці Коновальця

Суд визнав протиправною бездіяльність Львівської міськради щодо встановлення меж ботанічної пам’ятки “Магнолія Суланжа”.

Таке рішення ухвалив Львівський окружний адміністративний суд у справі № 139378292 від 31 серпня 2026 року.

Суд повністю задовольнив позов прокуратури, який подали в інтересах департаменту екології Львівської ОВА, проти Львівської міської ради.

Суд визнав бездіяльність мерії протиправною і зобов’язав винести межі пам’ятки площею 0,05 га.

Ділянка розташована за адресою вул. Коновальця, 94 у Львові.

Пам’ятку природи “Магнолія Суланжа” створили в 1984 році для збереження одного дерева магнолії.

Дерево має природоохоронне, наукове, естетичне та пізнавальне значення.

У квітні 2024 року департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА видав місту охоронне зобов’язання й затвердив положення про пам’ятку.

За документами, межі ділянки мали винести в натурі та закріпити межовими знаками.

Відомості про обмеження також повинні були внести до Державного земельного кадастру.

З моменту створення пам’ятки минуло понад 40 років, а з передачі під охорону міській раді — майже два роки.

Однак ці роботи так і не провели.

У міській раді стверджують, що в 2025 році провели обстеження пам’ятки і підготували проєкт ухвали.

Депутати нібито затвердили документ на сесії 30 квітня цього року.

Суд кваліфікував такі кроки як наміри, а не як реальні заходи з винесення меж у натурі.

Відсутність встановлених меж, на думку суду, створює ризики порушення режиму охорони.

Також це підвищує ймовірність нецільового використання землі і ускладнює контроль.

На рішення суду ще можна подати апеляційну скаргу.

Справу розглядала суддя Варвара Потабенко.

Додатково: геологічна пам’ятка “Медова печера”, включена до меж зеленої зони “Майорівка” з 2009 року, досі не має охоронної документації.