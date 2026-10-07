У Львові почали асфальтування першої ділянки на вулиці Мазепи: останні новини

У Львові триває масштабна реконструкція вулиці Івана Мазепи.

На першій ділянці від вулиці Івана Миколайчука до вулиці Пилипа Орлика вже розпочали укладання асфальтного покриття. За інформацією ЛКП «Львівавтодор», з 600 метрів цієї ділянки на 330 метрах проклали нижній шар асфальтобетону. Асфальтування почали саме з боку вулиці Миколайчука, де зараз активно працює спеціалізована техніка.

«Половина першої ділянки вул. Івана Мазепи вже покрита нижнім шаром асфальтобетону. Паралельно завершуємо прокладання інженерних мереж. Після цього продовжимо влаштування дорожнього покриття в напрямку вул. Пилипа Орлика», — повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Підготовчі роботи також не припиняють на другій ділянці — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Інструментальної. Там зняли старий асфальт і наразі готують основу для прокладання інженерних мереж.

Реконструкцію виконує підрядна компанія ТзОВ «Онур» за замовленням ЛКП «Львівавтодор». Фінансування забезпечують кошти Європейського інвестиційного банку.

Після завершення робіт проїзна частина вулиці Мазепи розшириться. Там облаштують дві виділені смуги руху та створять острівні зупинки громадського транспорту. Крім того, передбачені комфортні умови для пішоходів і велосипедистів, паркувальні місця та зелені зони.

Нині ділянка від вулиці Миколайчука до Інструментальної повністю перекрита для транспорту. Вулиця Пилипа Орлика, де розташована міська дитяча лікарня, залишається відкритою для руху. Перехрестя Мазепи — Орлика — Тичини також функціонує без обмежень.

Для забезпечення об’їзду вулиці Тичини організували двосторонній рух. Громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами.

Автобуси №34 у напрямку Білогорщі, а також маршрути №12, 17, 46, 51, 55а і 84 в обох напрямках проїжджають через вулиці Орлика, Тичини, Хвильового та Інструментальну. Маршрути №7, 31, 41 і 56а розвернули через Хвильового і Інструментальну.

На вулиці Тичини обладнали дві тимчасові додаткові зупинки. Загалом у зоні реконструкції працюють десять тимчасових зупинок.

Інструкція для водіїв: як об’їхати ремонтовану ділянку

Легковому транспорту радять об’їжджати перекриту частину за маршрутом: вулиця Івана Мазепи → вулиця Інструментальна → вулиця Миколи Хвильового. Залежно від напрямку руху можна повернути на вулицю Пилипа Тичини в бік Орлика або їхати в напрямку вулиці Івана Миколайчука чи повернути назад на Мазепи. На зворотному шляху рекомендується діяти за аналогічною схемою.

Вантажному транспорту радять об’їжджати цю ділянку за маршрутом проспект В’ячеслава Чорновола → вулиця Володимира Липинського → вулиця Богдана Хмельницького. У зворотному напрямку об’їзд оформлений аналогічно.

Водіїв закликають враховувати обмеження руху, планувати маршрут заздалегідь і бути готовими до можливих затримок на дорозі.