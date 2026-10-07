У Львові відзначили посмертними нагородами сім’ї загиблих прикордонників

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові влаштували церемонію, де родинам загиблих військовослужбовців Державної прикордонної служби України вручили посмертні державні нагороди.

Захід розпочався спільною молитвою за захисників, які віддали свої життя за Україну. Посмертні відзнаки родинам передав заступник начальника 7-го прикордонного Карпатського загону з морально-психологічного забезпечення полковник Сергій Шаповал.

У цей день близькі загиблих отримали вісім державних нагород: два ордени «За мужність» III ступеня, чотири медалі «Захиснику Вітчизни» та дві медалі «За військову службу Україні».

Орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагородили:

капітан Артем М’якота , військовослужбовець 9-го прикордонного загону, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Нагороду прийняли його дружина Наталія та сини Артем і Максим;

, військовослужбовець 9-го прикордонного загону, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Нагороду прийняли його дружина Наталія та сини Артем і Максим; старший майстер-сержант Едуард Кудра, військовослужбовець 11-го прикордонного загону, який загинув під час бойового завдання на Харківщині. Нагороду отримав його син Владислав.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно) відзначили:

лейтенант Валерій Блажієвський , військовослужбовець Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, який загинув під час бойового завдання на Сумщині. Посмертно йому присвоїли звання старшого лейтенанта. Нагороду отримали мати Надія, дружина Єлизавета та син Артем;

, військовослужбовець Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, який загинув під час бойового завдання на Сумщині. Посмертно йому присвоїли звання старшого лейтенанта. Нагороду отримали мати Надія, дружина Єлизавета та син Артем; головний сержант Руслан Рожицький , військовослужбовець 1-го прикордонного загону, який загинув під час виконання завдання у Донецькій області. Відзнаку передали матері Оксані та дружині Ларисі;

, військовослужбовець 1-го прикордонного загону, який загинув під час виконання завдання у Донецькій області. Відзнаку передали матері Оксані та дружині Ларисі; старший солдат Василь Чехарівський , військовослужбовець 4-го прикордонного загону, який загинув під час бойового завдання на Харківщині. Медаль отримали його мати Марія та син Назар;

, військовослужбовець 4-го прикордонного загону, який загинув під час бойового завдання на Харківщині. Медаль отримали його мати Марія та син Назар; старший солдат Ігор Більо, військовослужбовець 15-го прикордонного загону, у якого 13 листопада 2024 року зупинилося серце. Відзнаку отримала його сестра Надія.

Медаллю «За військову службу Україні» (посмертно) нагородили:

сержант Назар Альфавіцкий , військовослужбовець 6-го прикордонного загону, який загинув під час бойового завдання у Харківській області. Нагороду отримали його батько Іван, мати Ганна та дружина Лілія;

, військовослужбовець 6-го прикордонного загону, який загинув під час бойового завдання у Харківській області. Нагороду отримали його батько Іван, мати Ганна та дружина Лілія; старший солдат Віктор Ляшенко, військовослужбовець 3-го прикордонного загону, який загинув під час бойового завдання на Донеччині. Медаль передали його матері Надії.

Після вручення нагород усі присутні ще раз об’єдналися в молитві за душі загиблих воїнів-прикордонників. Церемонію завершили виконанням духовного гімну «Боже, Великий, Єдиний» на їхню честь.