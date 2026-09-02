Козицький пролив світло на діяльність голови Східниці

Львівщина спрямовує 73 мільйони гривень на мобільні укриття для шкільних маршрутів у Дніпропетровській області.

Ініціативу започаткували через реальну загрозу дітям у прифронтових регіонах. Напади дронами роблять небезпечними не лише школи, а й шлях до них.

Мобільні укриття мають стояти на маршрутах «Школяриків», щоб діти могли безпечно дістатися до навчання і назад.

Збір коштів проводимо спільно: з обласного бюджету та бюджетів територіальних громад. Обласний бюджет уже скерував 10 мільйонів гривень.

До цієї ініціативи долучилися численні громади Львівщини. Щиро дякуємо головам і депутатам, які відповіли оперативно і відповідально.

Водночас деякі громади вирішили не приєднуватися. Є навіть такі, що мають фінансову спроможність, але відмовляються допомогти.

Тому відкрито інформуватимемо про те, як кожна громада долучається до вирішення викликів війни. Повідомлятимемо і про тих, хто обирає інші пріоритети.

Кожна гривня місцевих бюджетів — це гроші людей. Суспільство має знати, які рішення ухвалюють від його імені.

Один із прикладів — Східницька громада. Їй запропонували спрямувати 1,2 мільйона гривень на укриття для дітей Дніпропетровщини. Громада відмовилася.

На рахунках Східницької громади перебуває понад 38 мільйонів гривень. Вона також не приєдналася до ініціатив щодо посилення протиповітряного прикриття Львівщини.

Тож закономірне питання до керівництва й депутатів громади: що для вас є пріоритетом?

Ми маємо одночасно зміцнювати обороноздатність області і підтримувати регіони, де через близькість фронту людям значно важче.

До 1 вересня залишилися лічені дні. З необхідних 73 мільйонів Львівщина вже перерахувала 32,9 мільйона гривень.

Ще раз звертаюся до голів громад і депутатів, які не долучилися: перегляньте свої рішення. Переоцініть пріоритети.

Подивіться на залишки на рахунках. Перегляньте видатки, які можна відкласти. Що важливіше за безпеку дітей і обороноздатність держави?

Ще є час приєднатися. Також публічно повідомлятимемо про громади, які переглянули позицію і допомогли.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький наголошує на терміновості питання.

На фото — очільник Східницької селищної ради Іван Піляк.