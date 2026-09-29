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У Львові відбудеться прощання з героєм 156-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

Марко Лук'яненко

Завтра Львів прощатиметься з Героєм Романом Чижем.

За інформацією Львівської міської ради, у п’ятницю, 30 вересня, місто проведе церемонію прощання з воїном, що віддав життя в боях проти російських окупантів.

Об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочнеться чин поховання. Після цього, близько 11:30, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Похорон відбудеться на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87, що на вулиці Пасічній.

Вздовж маршруту колони на будівлях піднімуть синьо-жовті прапори із жалобними стрічками.

Міська влада закликає мешканців долучитись до церемонії та утриматися від проведення розважальних заходів у цей день.

Роман Чиж народився 19 січня 1993 року у Львові. Він навчався у загальноосвітній школі №67, продовжив освіту у Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті при ЛНУ імені Івана Франка. Закінчив університет за спеціальністю “Інформатика” та пройшов військову кафедру.

Роман працював у сфері інформаційних технологій на приватних підприємствах, де відзначався професіоналізмом. Рідні описують його як добру, світлу і щиру людину. Він глибоко цінував свою сім’ю, любив подорожі, футбол і музику. Особливо тепло ставився до своєї собаки, про яку дбав з ніжністю.

У 2025 році Роман прийняв виклик і став на захист України від російського вторгнення. Служив у лавах 156-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, захищаючи територіальну цілісність на Північно-Слобожанському, Донецькому та Південно-Слобожанському напрямках.

У Романа залишилися дружина, мати, сестра та близькі родичі, які сумують за ним і шанують його пам’ять.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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