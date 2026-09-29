Стефанчук спростував інформацію про можливий переїзд Верховної Ради до Львова

Верховна Рада залишиться у Києві і не планує переносити засідання до Львова попри обстріли столиці.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Він підкреслив, що у будівлі на вулиці Грушевського, 5 створені всі умови для роботи депутатів.

«Український парламент працював із першого дня війни і працюватиме далі в приміщенні на Грушевського, 5. Це остаточне рішення. Не варто поширювати непідтверджені чутки», — наголосив Стефанчук.

Крім того, спікер додав, що навіть під час повітряних тривог депутати можуть продовжувати роботу через облаштовані укриття з можливістю голосування.

«Ми створили всі необхідні умови для роботи та голосування навіть у захищених приміщеннях», — заявив голова Верховної Ради.

Він також спростував інформацію про те, що народні депутати перебувають на «канікулах». Верховна Рада продовжує свою роботу у звичайному режимі.

Отже, ідея про перенесення роботи парламенту до Львова не відповідає офіційній позиції керівництва ВР.