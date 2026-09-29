На Львівщині зафіксували близько 50 нових випадків сказу серед тварин

За вісім місяців цього року найбільше випадків сказу зафіксували у собак та котів на Львівщині.

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомив, що з січня по серпень цього року у Львівській області зафіксували 39 випадків сказу серед тварин. Це на 17,02% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли виявили 47 випадків.

Найбільша кількість інфікованих тварин припала на Львівський район — 17 випадків, що становить 43,59% від загальної кількості випадків у регіоні.

Серед тварин, у яких підтвердили сказ, домінують домашні собаки і коти, кожна група складає по 13 випадків, або по 33,33%.

Лисиці були інфіковані у 9 випадках (23,08%), а інші тварини — у 4 випадках (10,26%).

Лікарі наголошують: якщо ви контактували з твариною, особливо у разі укусу, подряпини або ослинення, потрібно якомога швидше звернутися до медиків для профілактики захворювання.

Варто додати, що восени 2024 року ветеринарним клінікам Львова заборонили приймати тварин, які не пройшли вакцинацію від сказу.