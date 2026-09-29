У Львові 244 водії електросамокатів отримали травми, серед яких майже половина — діти
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У Львові 244 водії електросамокатів отримали травми, серед яких майже половина — діти

Марко Лук'яненко

За останні 17 тижнів медичні заклади Львова прийняли 244 водіїв електросамокатів із травмами, отриманими під час їзди.

Серед постраждалих 121 дитина та 123 дорослих.

«Частина травмованих звернулася до лікарень самостійно, інші — у супроводі бригад екстреної медичної допомоги. Госпіталізували 73 особи — 70 дітей і трьох дорослих», — повідомили в службах.

Медики наголошують: багато травм можна було б уникнути, дотримуючись правил безпеки й використовуючи захисне спорядження.

Батьків закликають не дозволяти дітям кататися на електросамокатах без шолому і без нагляду дорослих. Важливо обмежувати швидкість і суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

У Львові посилили нормування користування електросамокатами та іншими засобами мікромобільності. Тепер мінімальний вік для водіїв — 16 років, обов’язковим стало використання шолома. На небезпечних ділянках обмежили швидкість до 15 км/год. Крім того, змінено правила паркування самокатів.

У міськраді пояснюють, що додаткові заходи безпеки введено через зростання кількості травматизму серед користувачів електросамокатів, особливо серед дітей.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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