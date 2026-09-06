У Львівській області розпочнеться суд над очільником благодійного фонду

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт проти номінального керівника благодійного фонду за організацію контрабанди автомобілів.

Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

Слідство встановило: 60-річний мешканець Шептицького району організував схему незаконного продажу автівок, привезених із Євросоюзу, зокрема з Латвії та Литви.

Щоб уникнути сплати мита, він зазначав у документах, що транспорт нібито призначений для потреб Сил оборони України.

Для створення видимості законності на нього був зареєстрований благодійний фонд. Під час митного оформлення реквізити фонду вносили до документів, хоча авто фактично ввозилися для продажу.

Безпосереднє ввезення забезпечували наймані водії. Декілька автомобілів привозив і сам формальний керівник фонду.

Хоча в техпаспорті авто зазначали «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено», обвинувачений реалізовував машини за готівку.

Автомобілі потрапляли до цивільних осіб, які не є військовослужбовцями і не мали права користуватися таким транспортом.

Переважно це були позашляховики та кросовери середнього класу: Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva та Opel Frontera.

Також у схемі фігурували авто преміумсегменту, зокрема Audi Q7 та Volvo V50.

Ціна залежала від стану та класу авто. Наприклад, Kia Sorento чоловік продав за 4 000 доларів США.

Задокументовано, що з вересня по листопад минулого року обвинувачений переправив загалом 17 автомобілів.

Сума операцій становить майже 2,2 млн гривень.

Формальному керівнику фонду інкриміновано контрабанду, вчинену у значному розмірі, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи та умисне подання таких документів (ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 201-5 КК України).

Прокурори під час підтримання обвинувачення вимагатимуть конфіскації цих контрабандних транспортних засобів і передання їх на потреби ЗСУ.

Досудове розслідування проводило ТУ БЕБ у Львівській області. Оперативний супровід здійснював 6‑й прикордонний Волинський загін ДПС України та Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено і не встановлено обвинувальним вироком суду.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua