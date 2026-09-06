У Львівській області інспектора в’язниці притягнуть до суду

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо молодшого інспектора — техніка систем безпеки Львівської установи виконання покарань №19.

Про це повідомили у прокуратурі області.

Слідство встановило, що наприкінці червня минулого року обвинувачений завдав ув’язненому тяжких тілесних ушкоджень.

За версією слідства, між інспектором і чоловіком, який відбуває покарання за грабіж, виникла суперечка.

Під час конфлікту працівник вдарив засудженого кулаком у обличчя.

Одним ударом він спричинив тяжкі пошкодження: потерпілий отримав травму правого ока з розривом тканин і крововиливом.

Унаслідок цих ушкоджень чоловік повністю втратив зір на праве око.

Обвинуваченому інкримінують перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством і спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Наразі його відсторонили від займаної посади.

Досудове розслідування проводить Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою до встановлення вини обвинувальним вироком суду.