У Львівській області після чотирьох днів пошуків виявили тіло 75-річної жінки

11 вересня неподалік Куликова Шептицького району знайшли тіло 75-річної Галини Садовської. Вона кілька днів тому вийшла з дому і не повернулася.

Жінку виявили в рові. Поліція не зафіксувала на її тілі ознак насильницької смерті.

За інформацією слідчих, Садовська пішла з дому в Куликові вранці 7 вересня. Після цього її місцеперебування було невідоме.

9 вересня правоохоронці оголосили жінку у розшук. За фактом зникнення відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «безвісти зникла».

До пошукових заходів залучили працівників відділення поліції №1 Шептицького районного відділу, рятувальників ДСНС та місцевих волонтерів. Одна з агрофірм району надала дрон, який допоміг у пошуках.

11 вересня жінку знайшли без ознак життя у рові неподалік Куликова. На її тілі не виявили слідів насильницької смерті.

Причину смерті 75-річної жінки наразі встановлюють.



