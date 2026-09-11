Керівник освіти Львова організовує пікет під Львівською ОВА через скандал навколо школи в Брюховичах

Очільник департаменту освіти Львова звинувачує адміністрацію у небажанні затверджувати проєктну документацію новозбудованої школи у Брюховичах.

Начальник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк повідомив у фейсбуці, що сьогодні о 15:00 пікетуватиме будівлю Львівської ОВА.

Причина — ситуація довкола новозбудованого корпусу загальноосвітньої школи №41 на вулиці Ленкавського, 19 у Брюховичах.

За словами Закалюка, через вартість проєкту місто не може самостійно затвердити навіть скориговану проєктну документацію. Погодження має надати Львівська обласна військова адміністрація. У 2024 році місто вже проходило цю процедуру, подавши необхідний пакет документів і отримавши погодження.

Під час будівництва виникла потреба скоригувати окремі технічні та кошторисні рішення. Цього року міська експертиза знову опрацювала документи, і 21 серпня пакет скерували в ОВА на погодження. Формат документів залишився таким самим, як і минулого разу. Вчора місто отримало відмову, — пояснив він.

Пізніше, за його словами, зі сторінки заступника голови Львівської ОВА дізналися, що адміністрації нібито бракує повної проєктно-кошторисної документації.

«Якщо вам бракувало документів, чому про це не повідомили одразу? Чому не зателефонували виконавцям, які були з вами на зв’язку? Чому не попросили донести те, чого, на вашу думку, не вистачає?» — звернувся Закалюк. Він додав, що під час війни освітяни мають займатися школами, вчителями і дітьми, а не витрачати час на тривалі погодження та бюрократичні перепитії.

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Директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска відреагував жорстко. Він назвав публічне звернення Закалюка «брудною політикою» і заявив, що можна було б просто телефонно вирішити питання.

«Жодного дзвінка з амбітної будівлі на площі Ринок щодо цієї проблеми в департамент не надходило. Отже, залишається писати такий допис. Те, що відбувається, не про справу і не про освіту. На жаль, це брудна політика», — написав Олег Паска у фейсбуці.

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1 вересня у новому корпусі школи №41 почалося навчання. Там наразі навчаються 370 учнів.

У новому корпусі — три перші класи (понад 70 учнів), а також учні середніх і старших класів.

У 2023–2025 роках у приміщенні початкової школи відремонтували пожежну сигналізацію, облаштували огорожу, оновили хол початкових класів та санвузли. Школа має три укриття, повністю безбар’єрний доступ до будівлі і окремий санвузол для осіб з інвалідністю.

Роботи в інших корпусах тривають. Загальна площа навчального закладу становитиме майже 10 тис. м². Після завершення робіт у школі зможуть навчатися понад 900 учнів.