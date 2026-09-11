Минулого року на Львівщині втрачено понад 100 гектарів лісу

Львівська область у 2025 році втратила 101,8 га лісових насаджень, які опікуються “Галсільліс” та філія “Карпатський лісовий офіс” ДП “Ліси України”.

Інформацію навели в екологічному паспорті Львівської області за 2025 рік. Документ підготував департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА.

За даними департаменту, торішні втрати лісів становлять 101,8 гектара. Ці насадження перебували під наглядом обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства “Галсільліс” та філії “Карпатський лісовий офіс” ДП “Ліси України”.

Головні причини загибелі лісів у 2025 році такі:

– пожежі: 1 га;

– хвороби та шкідники: 92,7 га.

У самому звіті немає жодних даних про загибель лісів через несприятливі погодні умови. Також немає згадок про втрати внаслідок господарської діяльності людини, зокрема забудови, ліній електропередач, кар’єрів чи газопроводів.

Для порівняння: у 2020 році втрати лісів на території області сягнули 622 га. Тоді основною причиною називали шкідників та хвороби.

У 2019 році в області винищили 441 га лісів. У 2018‑му загинуло 514 га, з яких 511 га становили хвойні насадження.

У 2023 році на Львівщині зафіксували понад 100 га загиблих лісів.