У Львівській області батько поранив сина ножем під час конфлікту

12 вересня близько 19:00 у одному із сіл Львівського району 64-річний батько під час побутового конфлікту наніс ножове поранення своєму 38-річному сину.

Пораненого доставили до лікарні, повідомили в поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, сварка сталася в приміщенні літньої кухні. Під час конфлікту старший чоловік вдарив сина ножем у ділянку грудей, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

“Оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.



