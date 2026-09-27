У Львові втретє проведуть фестиваль «Земля Поетів»

7 та 8 листопада у Львові відбудеться третій Міжнародний фестиваль «Земля Поетів» – масштабна подія, яка збере найкращих поетів, акторів, музикантів, філософів та інтелектуалів. Відкриє фестиваль простір !FESTrepublic за адресою вул. Старознесенська, 24/26.

Організатори повідомили, що цьогоріч «Земля Поетів 2026» розгорнеться на чотирьох сценах — «Шевченко», «Франко», «Леся» та «Стус». В програмі сотні подій і десятки голосів, які перетворять слово на щось більшіше, ніж просто література. Тема фестивалю — «Українські титани: нове міфотворення».

Учасники опиняться в центрі творення сучасного українського міфу, де поєднаються архаїчне з цифровим, лірика з логікою, поезія з двійковим кодом. Фестиваль також представить ветеранський театр, живу музику, класичне і сучасне, традиції й інновації.

Місія фестивалю не змінилася: «Земля Поетів» покликана пробуджувати національну ідентичність через силу українського слова. Адже поезія формує націю та може запрограмувати її майбутнє.

«Земля Поетів» – це платформа національної культурної дії, яка об’єднує митців, спільноти та інституції навколо поезії як інструменту ідентичності, пам’яті та творення майбутнього», – розповідає засновниця фестивалю, поетка і видавчиня Мар’яна Савка. Вона додає, що відвідувачів чекає різноманіття жанрів і виконавців, які представляють різні покоління й школи.

У програмі фестивалю зберуться провідні імена сучасної української поезії: Юрій Іздрик, Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Катерина Калитко, Артур Дронь, Євген Нищук, Римма Зюбіна, Ростислав Семків, Ольга Ольхова, Марина Пономаренко, Павло Вишебаба, Павло Матюша, Юрій Матевощук, Мар’яна Савка, Галина Крук, Юлія Мусаковська, Маріанна Кіяновська, Громовиця Бердник і багато інших.

До Львова також приїдуть іноземні поети з усього світу, зокрема: Каролін Форше (США), Ліна Екдаль (Швеція), Кшиштоф Чижевський (Польща), а також автори з Естонії, Хорватії, Литви, Грузії та Румунії. Відомою родзинкою стане «Кафе «Європа» — популярний майданчик для інтелектуальних дискусій.

Аудіопрограма фестивалю, створена у співпраці з партнерами застосунку LitCom, представить унікальний проєкт аудіозаписів «Голоси». Паралельно відбудеться низка майстер-класів, презентацій і подій, які підкреслить важливість звучання поетичного слова.

Музичну сцену фестивалю представлені такі артисти, як: Олександр Положинський, вокальна формація «Піккардійська Терція», Соломія Чубай зі своїм проєктом «Поети», культурно-мистецький проєкт «Збиті рими» та чоловіча хорова капела «Дударик».

Фестиваль традиційно проводитиме збір коштів на підтримку українського війська. Цього року допомогу збиратимуть для Головного управління розвідки: Департаменту активних дій. Саме тут служить відомий музикант і лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський.

Квитки на Міжнародний фестиваль «Земля Поетів», який відбудеться 7-8 листопада у Львові, вже доступні онлайн. До 7 жовтня діє спеціальна ціна для «ранніх пташок».

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