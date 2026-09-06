Автопригода на Львівщині: Jetour і BMW зіткнулися, двоє людей госпіталізовано

5 вересня у селі Шпильчина Львівського району близько 12:45 сталася ДТП за участю Jetour X70 і BMW; двоє постраждалих.

За даними поліції, Jetour X70 керував 51-річний львів’янин, а BMW — 29-річний мешканець Львова.

У результаті зіткнення постраждали водій Jetour та його 54-річна пасажирка.

Обох потерпілих госпіталізували для надання медичної допомоги.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Створено за матеріалами: 032.ua