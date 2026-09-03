У Львівській області біля ресторану виявили військового, який покинув навчання з автоматом

Яворівський районний суд оштрафував військовослужбовця на 8500 грн за самовільне залишення місця служби під час тактичної підготовки. Чоловік пішов із території зі своїм автоматом АКМ.

Постанова суду датується 31 серпня.

За матеріалами справи, 2 липня близько 10:40 мобілізований солдат покинув ділянку загальновійськової підготовки без поважної причини.

При собі він мав 7,62-мм автомат АКМ.

Особовий склад організував пошуки. Близько 14:15 чоловіка виявили біля одного з ресторанів у селі Яворівського району.

Він був відсутній на службі приблизно три з половиною години.

На судове засідання військовослужбовець не з’явився.

Він надіслав заяву з проханням розглянути справу без його участі і визнав провину.

Суд визнав його винним у самовільному залишенні військової частини або місця служби і призначив штраф 8500 грн.

Окрім штрафу, чоловік має сплатити судовий збір у розмірі 665,60 грн.



