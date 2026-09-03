Готель ibis очолює рейтинг сплати туристичного збору у Львові

Мережа готелів ibis стала одним із найбільших платників туристичного збору у Львівській громаді.

Показник стосується періоду з 1 січня по 1 серпня 2026 року.

Йдеться про два львівські готелі мережі, що працюють у складі міжнародної групи Accor.

Туристичний збір суттєво наповнює міський бюджет.

Ці кошти спрямовують на розвиток туризму, вдосконалення інфраструктури для гостей та підвищення якості послуг.

Ростислав Даниленко, керівник з продажів і маркетингу Accor у Львові, в відеокоментарі розповів про підхід компанії до сплати туристичного збору.

Він пояснив, чому бізнес має відповідально виконувати податкові зобов’язання у сфері туризму.

У відеоматеріалі організатори наголошують на ролі відповідального бізнесу у розвитку туризму Львівщини.

Регулярна сплата туристичного збору підвищує привабливість регіону для мандрівників.

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