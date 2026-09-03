Автобус №62 тимчасово курсуватиме зміненим маршрутом через Гряду

Через капітальний ремонт траси М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська міський автобус №62 тимчасово курсуватиме в об’їзд через село Гряда.

Управління транспорту Львівської міської ради повідомило про початок робіт. З 08:00 4 вересня перекриють з’їзд з траси М-09 на вулицю Шевченка у Великих Грибовичах.

Обмеження діятимуть орієнтовно до чотирьох днів.

Через закриття повороту на Малі Грибовичі маршрут автобуса №62 змінять. На час ремонтних робіт він курсуватиме через село Гряда.

Управління транспорту попереджає про можливі незначні відхилення від розкладу.

Патрульна поліція погодила схему організації руху. Мешканців просять врахувати тимчасові зміни при плануванні поїздок.

За можливості радять заздалегідь коригувати маршрути.

Після завершення ремонту автобус №62 повернеться до звичної схеми руху.

Роботи на дорозі виконує підрядна компанія ТзОВ «Онур». Замовник — Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.