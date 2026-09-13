Пізньою ніччю безпілотники нанесли удар по Львівщині

У ніч на неділю, 13 вересня, російські війська знову атакували Україну масованими ударами ударних безпілотників.

Частина дронів прямувала до західних областей, зокрема на Львівщину. Повітряні сили та місцева влада фіксували рух БпЛА в регіоні. Сирени лунали в кількох районах.

У Шептицькому та Золочівському районах оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Один із дронів тримав курс на Броди. Згодом тривогу поширили на Львівський район, мешканців закликали перебувати в укриттях. Пізніше сирени включили в Стрийському районі з повідомленням: «Курсом на Стрий! Перебувайте в укриттях!». У Дрогобицькому районі оголосили жовтий рівень небезпеки.

Повітряні сили підтвердили рух БпЛА: у районах Золочева та Стрия дрони рухалися переважно на південь. Один із безпілотників наближався до Стрия з півночі.

Близько 06:06 у Стрию пролунали вибухи після попереджень про наближення ворожого БпЛА. Про це повідомляли регіональні ЗМІ. Станом на зараз офіційної інформації про влучання, руйнування чи постраждалих у Львівській області немає. Влада просила не публікувати фото й відео роботи ППО та залишатися в укриттях.

Ця атака на Львівщину стала продовженням масштабного удару 12 вересня. Росія тоді запустила 410 ударних дронів, з них понад 30 були реактивними. Більшість збили або подавили, але зафіксували понад двадцять влучань. Особливо постраждали західні області. Волинь зазнала удару по поїзду в Луцьку. На Рівненщині зафіксували знеструмлення й удари по АЗС. Також постраждала Житомирщина.