У Львівській громаді стартує безкоштовна вакцинація тварин від сказу

У Львівській громаді стартувала безкоштовна вакцинація домашніх тварин від сказу. Першочергово щеплять ті населені пункти, де нещодавно виявили випадки хвороби.

Мобільна бригада ветеринарів уже провела вакцинацію в Ситихові й щепила 28 домашніх тварин. Сьогодні пункт працюватиме в селі Гряда: мобільний ветеринарний пункт прийматиме тварин з 16:00 до 18:00 біля приміщення Офісу Львівської громади.

В Офісі громади просять приносити на щеплення не лише власних тварин, але й вуличних або сусідських котів і собак. Так мешканці зможуть захистити від сказу якомога більше тварин.

Упродовж минулого року у громаді безкоштовно вакцинували понад 400 домашніх тварин. Для цього мобільні бригади виїжджали до різних населених пунктів, іноді двічі на рік за проханнями мешканців.

Щеплення проводять фахівці Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини вакциною «Rabistar red».