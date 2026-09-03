Львівські лідери освіти: рейтинг ліцеїв і шкіл за результатами НМТ-2026

Гімназія «Євшан» очолила рейтинг шкіл Львова за результатами Національного мультипредметного тесту 2026 року.

У загальний список потрапили 157 закладів освіти міста, розташованих за середнім рейтинговим балом НМТ.

ТОП-10 шкіл Львова за НМТ-2026

1. Гімназія «Євшан» — 149,37 бала.

2. Львівський фізико-математичний ліцей — 148,92 бала.

3. Львівська академічна гімназія — 147,81 бала.

4. ПЗО «ПІПЛ Ліцей» — 144,46 бала.

5. Класична гімназія при ЛНУ ім. Івана Франка — 142,03 бала.

6. НВК «Школа‑гімназія “Шептицьких”» — 140,00 бала.

7. НВК «ШЕЛ» — 139,83 бала.

8. Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР — 138,11 бала.

9. Ліцей «ЕКОЛЕНД» м. Львів — 137,66 бала.

10. Львівська лінгвістична гімназія — 137,12 бала.

Хто найбільше піднявся та втратив позиції

Найбільший стрибок показала Львівська лінгвістична гімназія — плюс 15 сходинок порівняно з 2025 роком.

У позитивній динаміці також НВК «Школа‑гімназія “Шептицьких”» — +5 позицій.

«Еколенд» піднявся на чотири позиції. Гімназія «Євшан» і ліцей №81 додали по два місця.

Натомість Львівський фізико‑математичний ліцей, Львівська академічна гімназія, Класична гімназія при ЛНУ та НВК «ШЕЛ» втратили по одній позиції кожен.

Львівщина — одна з лідерів загальноукраїнського рейтингу

У загальнодержавному ТОП-100 за результатами НМТ-2026 Львівська область представлена 18 закладами.

Цей показник поступається лише Києву, де до сотні увійшли 34 школи.

Разом Київ і Львівщина мають 52 заклади в національному ТОП-100.

Якщо рахувати тільки Львів, місто має 14 шкіл у топ-100 України.

Найвищі позиції серед львівських закладів займають: гімназія «Євшан» — 1 місце, Львівський фізико‑математичний ліцей — 2 місце, Львівська академічна гімназія — 4 місце.

Повний рейтинг охоплює 157 закладів освіти Львова, розташованих за результатами НМТ-2026.