Понад 450 тисяч гривень заробітної плати виплатили в серпні начальнику і заступникам управління майном Львівської облради

У серпні начальнику управління майном спільної власності облради та його заступникам нарахували 448 тисяч гривень зарплати.

Про це повідомила Львівська обласна рада у відповіді на офіційний запит.

Новому в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Віктору Кусому в серпні нарахували 54 048,38 грн.

У складі цієї суми були такі виплати:

– посадовий оклад – 6 083,05 грн;

– надбавка за ранг – 247,62 грн;

– надбавка за вислугу років – 1 582,67 грн;

– надбавка за виконання особливо важливої роботи – 3 956,67 грн;

– премія до Дня Незалежності – 15 968 грн;

– премія – 26 157,12 грн;

– індексація – 53,25 грн.

Із цієї суми він сплатив 26 302,16 грн податків та інших утримань. Чистий дохід склав 27 746,22 грн.

Раніше Віктор Кусий уже очолював управління. Його діяльність часто супроводжували корупційні скандали.

У липні, виконуючи обов’язки першого заступника Андрія Білоуса, він отримав 136 тис. грн зарплати.

Натомість Андрій Білоус, який до середини серпня був в.о. керівника управління, отримав 299 348,17 грн.

Ще один заступник, Орест Гриновець, у серпні заробив 95 165 грн.

Нагадаємо, 25 серпня цього року Віктора Кусого призначили тимчасово виконуючим обов’язки начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради.