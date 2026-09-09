У Львівській громаді прибрали шість малих архітектурних форм

У місті демонтували МАФи на вулиці Мазепи та в селищі Рудно.

Департамент містобудування Львівської міської ради повідомив про демонтаж на своїй сторінці у Facebook.

З вулиці Мазепи прибрали п’ять кіосків. Ще один тимчасовий об’єкт розібрали у Рудному на вулиці Володимира Великого.

За поясненням міської ради, кіоски на Мазепи опинилися в межах червоних ліній. Вони заважали проведенню реконструкції вулиці.

Власники добровільно розібрали споруди, аби не гальмувати роботи.

Тимчасова споруда в Рудному не мала дозвільних документів, тож її також ліквідували.

“Споруда не була внесена до Комплексної схеми, тож виконком ухвалив рішення про її демонтаж. Власник розібрав МАФ самотужки. Тепер він має впорядкувати місце та відновити благоустрій території”, — йдеться у повідомленні.

У департаменті наголосили: місто дає час і можливість власникам демонтувати кіоски самостійно.

Якщо власники не виконують ці вимоги, роботи проводить КП “Адміністративно-технічне управління” разом із представниками райадміністрацій.



















Нагадаємо, у жовтні 2024 року міська рада склала перелік із 96 кіосків.

Це споруди, які не потрапили до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд і підлягають демонтажу.

Протягом минулого року в місті демонтували понад 80 МАФів.

Загалом, із кінця 2019 року кількість тимчасових споруд у Львові зменшилася на третину — з 1569 до 1216 наприкінці 2025 року.