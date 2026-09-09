На вулиці Мазепи у Львові розібрали ще п’ять тимчасових споруд під час реконструкції дороги

У Львові на вулиці Мазепи демонтували ще п’ять тимчасових споруд, які потрапили в межі червоних ліній і заважали реконструкції магістралі. Підприємці забрали їх самі після роз’яснень міських служб.

Виконавчий комітет Львівської міської ради раніше ухвалив відповідне рішення. Як повідомили в департаменті природних ресурсів та будівництва, демонтаж провели у межах підготовки території до масштабного оновлення вулиці Мазепи.

Після роз’яснювальної роботи КП «Адміністративно‑технічне управління» власники тимчасових споруд самостійно розібрали свої споруди.

«Ми проводимо роз’яснювальну роботу з власниками тимчасових споруд, які попадають у зону реконструкції або встановлені з порушеннями. У цьому випадку підприємці самостійно виконали рішення виконавчого комітету та демонтували споруди», — повідомили у департаменті природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради.

Наразі на вулиці Мазепи триває масштабна реконструкція. Головна мета робіт — покращити транспортну доступність до медичних закладів, зокрема центру UNBROKEN.

У програмі оновлення — розширення вулиці до чотирьох смуг руху. Планують також виділені смуги для громадського транспорту, велодоріжки, нові зупинки та пішохідну інфраструктуру.

Крім цього, облаштують місця для паркування і зони озеленення, щоб зробити вулицю комфортнішою для мешканців.

Ще одну тимчасову споруду демонтували в Рудному на вулиці Володимира Великого. Кіоск не мав дозвільних документів і не був внесений до Комплексної схеми.

Після рішення виконкому його власник теж самостійно розібрав споруду. Власник має впорядкувати територію після демонтажу і відновити благоустрій.

Реконструкцію вулиці Мазепи розпочали в травні. Проєкт вважають одним із ключових інфраструктурних оновлень Львова.

Роботи реалізують за фінансування Європейського інвестиційного банку. Після завершення вулиця стане зручнішою для громадського транспорту, пішоходів і велосипедистів.