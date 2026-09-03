У лікарні на Львівщині медсестра підозрюється у вимаганні хабара за оформлення групи інвалідності

Медсестра вимагала у пацієнта 5–6 тисяч доларів за оформлення III групи інвалідності.

У Шептицькому районі викрили медичну сестру однієї з лікарень, яка просила хабар за присвоєння групи непрацездатності.

Чоловік проходив обстеження в закладі для встановлення групи непрацездатності через наявні хвороби. Під час розмови медсестра заявила, що самостійно отримати групу без її «допомоги» буде неможливо.

Вона запевнила пацієнта, що має зв’язки й може посприяти в оформленні необхідних документів. Мовила про організацію листа непрацездатності, який підтвердив би лікування та діагноз.

Крім того, медикиня переконувала, що зможе вплинути на членів ЕКОПФО для встановлення III групи інвалідності.

За такі послуги вона вимагала від 5 000 до 6 000 доларів.

Пацієнт, який мав підстави для встановлення групи інвалідності, звернувся до правоохоронців. Далі він діяв під контролем силовиків.

Медсестру затримали в серпні під час отримання чергової частини неправомірної вигоди. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності.





