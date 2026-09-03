У Львівській області сьогодні прощаються з трьома захисниками

Щоденно о 9 годині — загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупиніться, де б ви не були, і вшануймо світлу пам’ять усіх, хто загинув за Україну під час російської агресії.

🕯 Володимир Герман

🕯 Володимир Герман

Житель села Сокіл Кам’янка‑Бузької громади Львівського району. У 2014 році долучився до лав Збройних Сил України. Виконував бойові завдання у складі 128‑ї окремої гірсько‑штурмової бригади. Серце захисника зупинилось 2 вересня. Йому було 40 років.

🕯 Олександр Косцьовят

🕯 Олександр Косцьовят

Стриянин. З початку повномасштабного вторгнення став на захист держави й вступив до ЗСУ. Брав участь у обороні міста Суми. Після поранення пройшов лікування й реабілітацію, а потім повернувся до війська. Помер 1 вересня у військовій частині. Захисникові було 37 років.

🕯 Олександр Галушка

🕯 Олександр Галушка

Житель села Вороців Яворівського району. Служив штаб‑сержантом у військовій частині А1587. Олександр Юрійович присвятив військовій службі 31 рік свого життя. Його серце зупинилось 1 вересня через хворобу.

Вічна та світла пам’ять Героям 🕊

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua