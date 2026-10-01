У Дрогобичі відбудеться прощання з Андрієм Ровинським

У Дрогобицькій громаді повідомили про смерть військовослужбовця Андрія Ровинського, який захищав Україну з 2023 року. Під час служби його здоров’я раптово погіршилося, і 28 вересня 2026 року серце бійця зупинилося.

Андрій Ровинський народився 2 серпня 1991 року і все життя прожив у Дрогобичі. Його навчання проходило у ЗОШ №14 та ВПУ №15. У 2023 році він був мобілізований до Збройних сил України і відразу потрапив на передову.

Спочатку Ровинський служив у 80-й львівській окремій десантно-штурмовій бригаді. Під час бойових дій під Бахмутом отримав поранення. Після лікування його переправили до 82-ї житомирської бригади, де він продовжив службу.

У загиблого залишилися мама, батько, донька і сестра. Дрогобицька міська рада, виконавчий комітет, міський голова Тарас Кучма та секретар ради Орест Каракевич висловили глибокі співчуття рідним і близьким Андрія Ровинського.

Зустріч кортежу з тілом військовослужбовця запланували на 2 жовтня о 12:00 на перехресті Героїв у Дрогобичі. Звідти процесія рушить до каплички Успіння Пресвятої Богородиці, де о 19:00 відслужать парастас.

Похорон відбудеться 3 жовтня, у суботу, о 12:00 у Храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Андрія Ровинського поховають на Алеї слави міста.

Дрогобицька громада прощається з полеглим героєм і шанує його пам’ять.