На Стрийській у Львові тимчасово звузять крайню праву смугу — у мерії пояснили причину

У Львові сьогодні, 3 вересня, тимчасово звузять крайню праву смугу на вулиці Стрийській перед перехрестям із проспектом Святого Івана Павла ІІ у напрямку в’їзду в місто.

Рішення ухвалили через ризик на дорозі. Широка смуга провокує скупчення машин у два ряди. Частина водіїв продовжує рух прямо, незважаючи на призначення смуги лише для повороту праворуч, повідомили в департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.

«Смуга має значну ширину, тому водії часто стають у два ряди й інколи рухаються прямо. Через це після перехрестя виникає небезпечна ситуація, коли автомобілі з трьох рядів намагаються втиснутися у дві смуги», — пояснили в департаменті.

Щоб уникнути аварійних моментів, крайню праву смугу звузять тимчасовими обмежувачами. Після цього там зможе просуватися лише один ряд автомобілів. Водії на цій смузі мають повертати виключно праворуч, на проспект Святого Івана Павла ІІ.

Обмеження діятимуть до завершення робіт із розширення Стрийської за перехрестям. Там планують облаштувати окрему смугу для громадського транспорту.

Після завершення робіт на підході до перехрестя облаштують п’ять смуг. Вони призначені для повороту ліворуч, руху ліворуч і прямо, руху прямо, окремої смуги для громадського транспорту та повороту праворуч. Міська рада закликає водіїв уважно стежити за знаками й враховувати тимчасові зміни в організації руху.

Раніше на вулиці Стрийській влаштували новий верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Наукової до виїзду з міста. Наступним етапом стане оновлення дорожнього покриття у напрямку центру та розширення Стрийської за перехрестям із вулицею Науковою.