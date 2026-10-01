У Львівському ліцеї Героїв Крут 209 першокурсників вперше урочисто прийняли присягу ліцеїста

У Львівському державному ліцеї імені Героїв Крут 209 першокурсників склали присягу ліцеїста. Ця урочиста подія відбулася у День захисників і захисниць України.

Свято зібрало представників обласної та міської влади, депутатів, військовослужбовців, випускників закладу, духовенство, а також батьків і рідних ліцеїстів. Особливими гостями стали делегації кадетських установ Литви і Латвії.

Пам’ять загиблих захисників і вихованців ліцею вшанували хвилиною мовчання, після чого прозвучав Державний Гімн України.

Серед нових ліцеїстів – переможці шкільних олімпіад, кандидати у майстри спорту, талановиті спортсмени та мистці, а також юнаки і дівчата з родин військових.

Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко звернувся до присутніх із промовою.

«Шановні крутяни, бажаю вам стати справжньою елітою України. Сьогодні ми святкуємо Покрову Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, День українського козацтва. Споглядаючи на вас, я не відчуваю тривоги за майбутнє. Навпаки – переконаний, що ви зможете захистити державу.

Особливі слова подяки батькам – ви дали своїм дітям шанс зробити свідомий і відповідальний вибір, визначити свій шлях уже сьогодні.

Львівська обласна військова адміністрація підтримує ліцей, систематично виділяючи кошти на розвиток закладу та створення всіх необхідних умов для навчання й підготовки.

Звісно, є над чим працювати, але вже зараз ліцей є нашою гордістю. Наше завдання – забезпечити гідні умови для майбутніх захисників і захисниць України. Вітаю зі святом Покрови! Нехай вона буде для вас покровом і захистом, особливо для нинішніх і майбутніх воїнів», – наголосив Іван Собко.

Опісля першокурсники склали присягу та отримали посвідчення ліцеїста. Їх вручали воїни-випускники різних років, серед яких полковник Денис Горак, командир загону Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України; полковник Дмитро Григорашик, начальник сектору кінологічного забезпечення штабу Західного прикордонного управління; підполковник Роман Рудницький, начальник курсу цивільного захисту у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.

До вручення долучилися курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військової академії в Одесі, Львівського державного університету внутрішніх справ і Харківського національного університету Повітряних Сил.

Під час заходу також нагородили педагогічний колектив ліцею. Вчителі отримали подяки й грамоти від Львівської обласної військової адміністрації та Львівської обласної ради.

Урочистість завершилася благословенням ліцеїстів.