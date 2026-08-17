У Хирові в аварії з мотоциклом травмувались неповнолітні водій та пасажир

У Хирові Самбірського району сталася аварія за участю мотоцикла. Травми отримали неповнолітній водій та його пасажир. Про це повідомили у Самбірському районному відділі поліції ГУНП у Львівській області.

Пригода трапилася 16 серпня близько 23:40 на вулиці Січових Стрільців. За попередніми даними правоохоронців, 16-річний хлопець, мешканець району, керував мотоциклом Kovi 250. Він не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Там мотоцикл зіткнувся з бордюром.

Внаслідок зіткнення постраждали двоє підлітків. Водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його 14-річний пасажир, також мешканець Самбірського району, теж зазнав травм. Медики доставили обох хлопців до лікарні.

Слідчі відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Дії кваліфікують за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. За цією статтею передбачене покарання до трьох років обмеження волі. Крім того, суд може позбавити права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.