Російські атаки минулого року завдали довкіллю Львівщини майже 300 млн грн збитків

Торік екологи оцінили шкоду довкіллю Львівщини від агресії РФ у 279 142 777 грн.

Ці дані містить екологічний паспорт Львівської області за 2025 рік.

Документ підготував департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА.

Упродовж минулого року загальні збитки сягнули 279 142 777 грн.

Ці збитки пов’язують зі збройною агресією Росії проти України.

Ракетні удари на території Львівщини у 2025 році спричинили дві основні статті збитків.

– 272 323 289 грн – за засмічення та забруднення земельних ресурсів;

– 6 819 488 грн – внаслідок викидів в атмосферне повітря.

“Війна триває, і забруднення ґрунтів, водних ресурсів та атмосферного повітря викликає серйозне занепокоєння”, — йдеться в документі.

Тому важливо дбати про систему моніторингу стану довкілля.

Це дасть змогу ретельно проаналізувати вплив російської агресії і наслідки для природи.

Нагадаємо, на кінець грудня 2022 року екологи оцінили шкоду довкіллю Львівщини від агресії РФ майже у 33,8 млрд грн.

У 2023 році сума становила близько 1,3 млрд грн, а у 2024-му — 499 млн грн.