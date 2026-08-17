Двоє підлітків отримали травми внаслідок аварії на Львівщині

На Львівщині у Хирові Самбірського району в аварії дістали травми двоє підлітків — водій мотоцикла та його пасажир.

Пригода трапилася пізно вночі 16 серпня, приблизно о 23:40, на вулиці Січових Стрільців. Інформацію підтвердили правоохоронці області.

За попередніми даними слідства, 16-річний хлопець з району сідав за керування мотоциклом Kovi 250 та не впорався з ним. Транспорт зʼїхав на узбіччя, після чого вдарився в бордюр.

«Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир, 14-річний житель Самбірського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні», — розповіли у поліції.

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху на дорогах.

За цим звинуваченням винному загрожує до трьох років обмеження свободи. Крім того, суд може позбавити права керувати транспортом на такий же термін.

Наразі поліція продовжує з’ясовувати всі деталі та обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Створено за матеріалами: 032.ua