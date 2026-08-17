Андрій Сова у Львові розповість повну правду про постать Івана Боберського

У Львові розкажуть невідому історію фотоархіву Івана Боберського

17 серпня 2026 року, у понеділок, о 18:00 у Львівському Фотомузеї (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17) відбудеться лекція «Світло і тіні фотоархіву Івана Боберського в Канаді». Подія стане частиною Восьмих Львівських Фотофестин.

Присутні матимуть унікальну можливість почути від провідного дослідника про історичні артефакти та рідкісні фотографії з канадського архіву батька українського тіловиховання.

Лекцію прочитає Андрій Сова – доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін та олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Науковець також обіймає посаду голови Комісії тіловиховання і спорту імені Івана Боберського Наукового товариства імені Шевченка та працює старшим науковим співробітником відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Слухачі дізнаються про архів фотографій, що зберігається в Осередку української культури і освіти у Вінніпезі. Мова піде про формування колекції, час і місце створення знімків, їхніх авторів, а також історію збереження скляних негативів та їхнього публічного показу. Окрема увага приділятиметься внеску Івана Боберського – видатного громадсько-політичного діяча – у цю справу. Учасники ознайомляться зі структурою сайту «Легіон Українських Січових Стрільців» (проєкт Василя Лопуха), де зберігаються оцифровані негативи з фотоархіву Боберського в Канаді, а також дізнаються про способи пошуку потрібної інформації на цьому ресурсі.

Протягом 1918–1919 років, у період існування ЗУНР, Іван Боберський активно займався фотографуванням. Він прагнув зафіксувати для майбутніх поколінь документальні свідчення польсько-української війни. Пізніше, будучи представником уряду ЗУНР у США та Канаді, він демонстрував ці знімки українським емігрантам. У 1920–1932 роках, перебуваючи на території США та Канади, Боберський продовжував фотографувати повсякденне життя українців у цих країнах. Загалом збереглося 607 скляних негативів, які висвітлюють українську історію першої третини ХХ століття. Науковці провели окреме дослідження світлин, на яких зображений сам Іван Боберський.

Варто зазначити, що більшість фотографій на сайті «Легіон Українських Січових Стрільців» досі не мають підписів, що вимагає подальшого наукового вивчення.

Лекцію супроводжуватимуть унікальні фотографії, які протягом багатьох десятиліть залишалися невідомими не лише широкому загалу, а й дослідникам.

Організаторами заходу виступають Львівська обласна рада та Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. Подія відбувається у співпраці з Комісією тіловиховання і спорту імені Івана Боберського Наукового товариства імені Шевченка, Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського, Українським Фотографічним Товариством (УФОТО), а також Львівським Фотомузеєм і Львівським палацом мистецтв.

Інформаційну підтримку заходу забезпечать Українське радіо. Львів, Радіо «Львівська Хвиля», сайт про Захід України «Бомок», Інформаційна агенція «Гал-інфо», громадський сайт Львова «Форпост», інтернет-видання «Діло» та проєкт «Фотографії Старого Львова».

Учасників чекатиме частування від Кави Старого Львова.