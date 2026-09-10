У Дрогобичі вандали понівечили таблички на честь зниклих захисників

Невідомі в Дрогобичі пошкодили пам’ятні таблички, встановлені на честь українських захисників, які вважаються зниклими безвісти, а також на підтримку їхніх родин. Конструкції змонтували 8 вересня, у День міста, у кількох громадських просторах центральної частини Дрогобича.

Вранці 10 вересня виявили, що частину табличок умисно обмалювали фарбою з балончика. У міській раді наголошують: йдеться не лише про псування елементів благоустрою, а про наругу над місцем пам’яті, пов’язаним із військовими та їхніми сім’ями.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма повідомив, що відповідні служби вже працюють над встановленням осіб, причетних до пошкодження табличок. Він закликав знайти винних і притягнути їх до відповідальності.

Ми не дозволимо зневажати пам’ять наших захисників. За кожним воїном, який зник безвісти, стоїть родина, що щодня чекає на повернення свого рідного. Такі пам’ятні місця мають залишатися недоторканними. Винні, котрі пошкодили таблички, мають понести відповідальність за свої вчинки, — наголосив міський голова.

Дрогобицька міська рада публічно засудила цей акт вандалізму і підкреслила, що пам’ять про захисників України не може бути об’єктом зневаги чи безкарності.

Мешканців міста просять повідомляти правоохоронні та інші компетентні служби, якщо вони володіють будь-якою інформацією, яка може допомогти встановити причетних до пошкодження пам’ятних табличок.