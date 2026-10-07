Максим Козицький долучився до Конгресових слухань з питань фінансування місцевих бюджетів

Максим Козицький взяв участь у Конгресових слуханнях щодо фінансування місцевих бюджетів

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький долучився до Конгресових слухань щодо стану та перспектив фінансування місцевих бюджетів.

Під головуванням Прем’єр-міністра Сергія Корецького в дискусії взяли участь представники територіальних громад, районів, обласних військових адміністрацій і профільних міністерств.

Серед ключових тем розглядали фінансову спроможність громад, особливо у світлі затримки міжнародної допомоги та наслідків російських атак на об’єкти економіки. Ці фактори безпосередньо впливають на бюджетні надходження і виконання окремих видатків.

Максим Козицький наголосив, що для Львівщини важливо, аби громади мали чітке розуміння ситуації і могли планувати свою діяльність. Особливу увагу слід приділяти пріоритезації витрат, враховувати можливості проведення платежів із кредитних коштів, уже залучених громадами для проєктів, а також зберігати невикористані залишки субвенцій для цільового використання в подальшому.

Під час слухань також обговорили формування місцевих бюджетів на 2027 рік. Для громад важливо завчасно знати обсяги державних трансфертів для ефективного планування видатків та реалізації проєктів.

Значну увагу приділили пріоритетам фінансування в умовах обмежених ресурсів. Держава продовжує безперервно підтримувати сектор безпеки та оборони. Решту видатків реалізовуватимуть поступово, залежно від фінансових можливостей країни та надходжень міжнародної макрофінансової допомоги.

Слухання пройшли на майданчику Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Максим Козицький висловив подяку Прем’єр-міністру та Кабінету Міністрів України за відкритий діалог із регіонами. Він підкреслив, що для громад важливо мати можливість безпосередньо обговорювати нагальні питання і наперед отримувати розуміння щодо подальшого фінансового планування.