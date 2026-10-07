У Львівській області відбудеться прощання з семи героями, які загинули в бою з ворогом

Сьогодні на Львівщині прощатимуться з сімома Героями.

Львівська обласна військова адміністрація повідомляє про трагічну подію, яка відбувається сьогодні, 7 жовтня. У Львівській області проводять церемонії прощання з бійцями, які загинули у бою з російськими загарбниками.

Ігор Кучменда, мешканець Миколаєва, тривалий час вважався зниклим безвісти. Він загинув 10 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Снагость у Курській області. Ігорю було 29 років.

Ігор Сташишин із Сокаля вступив до військової служби ще 2014 року, коли почалася російська агресія. Він брав участь у визволенні Мар’їнки та Костянтинівки. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт. Понад два з половиною роки вважався зниклим безвісти. Загинув 26 лютого 2024 року в Іванівському Донецької області. Йому було 49 років.

Тарас Данилків із села Грушів Меденицької громади вступив до ЗСУ у листопаді 2023 року. Він служив в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького та отримав нагороду «Золотий хрест». Тарас загинув 28 липня 2024 року у Вовчанську на Харківщині. Йому було 33 роки.

Василь Коневич із міста Глиняни Львівського району був стрільцем І відділення кулеметного взводу військової частини А4886. Він загинув 19 жовтня 2024 року поблизу селища Селидове у Донецькій області. Василю було 45 років.

Андрій Мар’яш мешкав у Пустомитах Львівського району. Він служив старшим стрільцем та оператором безпілотних літальних апаратів у 1 штурмовому батальйоні військової частини А4862. Загинув 20 травня 2025 року в районі Новоолександрівки Покровського району Донецької області. Андрію було 46 років.

Ігор Янішевський, уродженець міста Винники Львівської громади, приєднався до оборони України у 2024 році. Він служив у складі 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Ігор загинув 26 квітня 2025 року. Йому було 42 роки.

Тарас Смук, львів’янин, долучився до захисту країни у 2025 році. Він служив у 160 окремій механізованій бригаді та був нагороджений медаллю «Ветеран війни». Тарас загинув 30 вересня. Йому було 57 років.

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