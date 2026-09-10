Львівщина сьогодні попрощалася з трьома героями

Щоденно о 9 годині – загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупиніться, де б ви не були, і вшануймо світлу пам’ять усіх, хто загинув за Україну через російську агресію.

🕯 Андрій Кравчишин

Львів’янин. Долучився до лав Збройних Сил України з початком повномасштабного вторгнення. Служив у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного Військово-Морських Сил. Загинув 2 грудня 2025 року. Йому було 34 роки. Нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий Хрест».

🕯 Назар Романів

Житель села Верхнє Синьовидне Сколівської громади. Був старшим солдатом. Тривалий час його вважали зниклим безвісти. Загинув 28 лютого під час виконання бойового завдання поблизу села Кандибине Сумської області.

🕯 Юрій Микитюк

Житель Рави-Руської Львівського району. Служив у складі 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади. Загинув 9 січня 2024 року поблизу Новодарівки Пологівського району Запорізької області. Йому було 20 років.

Вічна шана та світла пам’ять полеглим героям!

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua